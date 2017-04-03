Общины Кипра не договорились о переговорах по воссоединению острова
3 апреля 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи на встрече открыто обсудили проблемы последних месяцев, специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде продолжит контакты с ними с целью скорейшего возобновления переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух общин, распространенном представительством ООН.
Рабочий ужин Анастасиадиса и Акынджи длился более четырех часов, это была первая встреча лидеров двух общин после того, как в феврале были прерваны переговоры о воссоединении Кипра. В совместном заявлении по итогам встречи всего семь строк.
«Сегодня вечером лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи и лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис провели открытый и конструктивный обмен мнениями по проблемам, которые были в последние месяцы. Кроме того, они обменялись идеями на будущее. Поскольку лидеры двух стран будут находиться за рубежом в ближайшие несколько дней, специальный советник по кипрской проблеме Эспен Эйде будет продолжать контакты с обоими руководителями, чтобы создать условия для возобновления переговоров как можно скорее», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.
Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных.
В последние месяцы президент Кипра Анастасиадис и лидер турок-киприотов Акынджи активизировали переговоры по воссоединению и встречались еженедельно. В январе в Женеве прошла конференция с участием трех стран-гарантов, завершившаяся провалом. Турция и турки-киприоты сочли неприемлемым требование вывести турецкие оккупационные войска с Кипра и отменить систему гарантий, которую греческая сторона считает анахронизмом и ограничением суверенитета Кипра. В середине февраля Акынджи покинул переговоры в знак протеста против решения кипрского парламента отмечать в школах, помимо других знаменательных дат, годовщину референдума 1950 года о воссоединении острова с Грецией. Президент Кипра перед началом ужина заявлял о готовности немедленно возобновить переговоры.
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