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Лавров: Трудно переоценить роль армянской диаспоры в общесственной, экономической жизни РФ

Лавров: Трудно переоценить роль армянской диаспоры в общесственной, экономической жизни РФ
3 апреля 2017 - 11:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Арменией к 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений приобрели действительно всеохватывающий характер. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Армения — многовековые традиции дружбы и доверия: к 25-летию дипломатических отношений», опубликованной в армянской газете «Новое время».

«3 апреля 2017 года отмечается знаменательное событие — 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Арменией. Эта дата символизирует новый этап в российско-армянских связях, насчитывающих не одно столетие», — сказал министр.

Лавров добавил, что два народа объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки, культурное и духовное родство.

«Наши народы вместе с честью прошли через многочисленные испытания, поддерживали друг друга на крутых поворотах истории, бок о бок сражались в суровые годы Великой Отечественной войны. С удовлетворением констатирую, что во все времена мы не только с уважением относились к национальной самобытности друг друга, но и щедро делились своими достижениями. Имена многих армянских деятелей — неотъемлемая часть исторической летописи нашей Родины. В России хорошо помнят художника И.К.Айвазовского, академиков В.А.Амбарцумяна и братьев И.А. и Л.А.Орбели, адмирала И.С.Исакова, маршалов И.Х.Баграмяна и А.Х.Бабаджаняна, композиторов А.И.Хачатуряна и М.Л.Таривердиева. И это — лишь небольшая часть длинного перечня», — сказал Лавров.

По словам главы МИД России, армянская диаспора сегодня продолжает принимать деятельное участие в общественной, экономической, культурной жизни нашей страны.

«Трудно переоценить роль в этой созидательной работе Союза армян России, других общественных структур, объединяющих представителей армянского народа», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что между странами поступательно развивается политический диалог, парламентские связи, работают межправительственные комиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству, межпарламентская комиссия.

«Отношения союзничества и стратегического партнерства, опирающиеся на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларацию о союзническом взаимодействии от 26 сентября 2000 года, между двумя государствами носят действительно всеохватывающий характер», — сказал он.

Министр указал, что две страны объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки, культурное и духовное родство.

«Нам есть, чем гордиться. За последние четверть века удалось приумножить полученный в наследство бесценный капитал российско-армянской дружбы — вывести межгосударственное взаимодействие на качественно новый уровень, добиться впечатляющих результатов по ключевым направлениям совместного приложения усилий», — продолжил он.

Важной составляющей двусторонних отношений является экономическое взаимодействие. Товарооборот между Россией и Арменией в 2016 году вырос на шесть процентов, несмотря на турбулентность в мировой экономике, говорит Лавров.

«На нашу долю приходится около половины всех иностранных инвестиций — порядка 3 млрд долларов. В Республике работают около 2000 предприятий с российским участием. Несмотря на турбулентную ситуацию в мировой экономике, в прошлом году товарооборот вырос на шесть процентов, достиг 1.34 млрд долларов, в том числе за счет увеличения поставок на российский рынок армянской сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

Глава МИД России обратил внимание, что дальнейшему наращиванию взаимодействия и реализации перспективных проектов призваны содействовать договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Москве 24 января переговоров глав правительств двух стран. По словам министра, «новые горизонты открылись после присоединения Армении» к ЕАЭС.

Говоря о конфликте в Карабахе Глава МИД РФ подтвердил, что Россия является активным участником нагорно-карабахского урегулирования.

«Совместно с США и Францией — остальными сопредседателями Минской группы ОБСЕ — помогаем сторонам достичь устойчивого преодоления конфликта. Решению этой задачи был посвящен состоявшийся летом 2016 года по инициативе президента России трехсторонний саммит в Санкт-Петербурге», — заявил Лавров .

Он отметил, что тематика нагорно-карабахского урегулирования предметно обсуждается и на двусторонних встречах Владимира Путина с руководителями Армении и Азербайджана, а также в ходе многочисленных контактов между министрами иностранных дел.

«О многом удается договориться — осталось несколько вопросов, хотя и наиболее сложных. Однако очевидно, что итоги работы зависят в первую очередь от политической воли самих сторон, от их готовности проявить гибкость и пойти на компромиссные решения», — сказал Лавров.

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