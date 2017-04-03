Предварительные итоги выборов в Армении: РПА - 49.15%, блок «Царукян» - 27.37%, блок «ЕЛК» - 7.78%

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении уже обработала данные с 2005 избирательных участков из 2009. По итогам предварительных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы.

Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 768.945 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428.120 голосов или 27.37%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121.652 голоса или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 102.938 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58.139 голосов или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32.423 голоса или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25.863 голоса или 1.65%, партия «Свободные демократы» – 14.690 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11.707 голосов или 0.75%.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.