Великобритания планиерует сохранить контроль над Гибралтаром после Brexit
3 апреля 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании намерено выработать «наилучшее из возможных решений» на переговорах по выходу с ЕС совместно с правительством британского эксклава Гибралтар. Такое заявление сделала премьер-министр Тереза Мэй в телефонном разговоре с главой гибралтарского правительства Фабианом Пикардо 2 апреля.
По словам Мэй, Лондон не допустит, чтобы Гибралтар вышел из-под британского контроля против воли его жителей. В свою очередь, Пикардо выразил надежду, что Великобритания будет отстаивать интересы Гибралтара на переговорах по Brexit, пишет Deutsche Welle.
31 марта в Брюсселе был обнародован проект основных направлений, в которых следует вести переговоры с Лондоном о выходе Великобритании из ЕС. Согласно этому документу, Испания получает право вето в отношении решений, затрагивающих Гибралтар. В Лондоне и Гибралтаре это восприняли с большим недовольством, в Мадриде - с удовлетворением.
Британская заморская территория Гибралтар с населением около 32 тысяч человек занимает небольшой полуостров, отделяющий Средиземное море от Атлантического океана. В 1713 году Испания по Утрехтскому мирному договору передала эту территорию Великобритании, но с тех пор неоднократно выражала свои претензии на нее.
В 2002 году 99 процентов гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время, на референдуме по Brexit 95.9 процентов гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Ранее правительство Гибралтара заявляло, что будет добиваться для себя «особого статуса» в ЕС. Власти в Мадриде настаивают, что не допустят этого.
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