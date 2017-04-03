Команда КВН Арцаха «Свадьба в горах» выиграла в игре 1/8 Лиги Москвы и Подмосковья
3 апреля 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда КВН Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) «Свадьба в горах» одержала победу в состоявшейся 2 апреля 3-й игре 1/8 Лиги Москвы и Подмосковья и вышла в следующий этап.
В Лиге Москвы и Подмосковья играют команды, претендующие на участие в телевизионных лигах КВН.
Чемпион лиги автоматически попадает в сезон Премьер-лиги на российском Первом канале, сообщает «Арцахпресс».
Отмечается, что арцахская команда КВН, вопреки поднятой Азербайджаном шумихе, была признана не только полноценной участницей игры, но и лучшей командой.
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