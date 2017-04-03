Пионер электронной музыки Икутаро Какэхаси скончался в возрасте 87 лет
3 апреля 2017 - 15:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель компании по производству электронных музыкальных инструментов Roland Corporation, японский инженер Икутаро Какэхаси скончался в возрасте 87 лет, пишет BBC.
В 1972 году Какэхаси основал компанию Roland, которая быстро стала одним из мировых лидеров в области разработки и производства электронных музыкальных инструментов и контроллеров. Какэхаси, среди прочего, создал ряд популярнейших драм-машин, в том числе знаменитую TR-808, которую использовали многие известные музыканты, от Марвина Гэя до Канье Уэста.
TR-808 до сих пор активно применяется в хип-хопе, электро, минимал-техно и многих других формах электронной танцевальной музыки. Сегодня компания Roland создает компьютерные программы, а также программы для iPad и iPhone, ориентированные на музыкантов-любителей.
В 2013 году Какэхаси получил премию «Грэмми» за вклад в развитие музыкальных технологий.
Photo: Getty Images
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
В Екатеринбурге бизнесмен-армянин прекратил бесплатную раздачу хлеба из-за негативной реакции «нуждающихся»
Последние новости
В парламент от блока «ЕЛК» по рейтинговой системе пройдут 9 кандидатов По предварительным данным из блока «ЕЛК» («Выход») по рейтинговой системе голосования большинство голосов получил кандидат на должность депутата Никол Пашинян.
Вышел второй трейлер ремейка «Мумии» с Томом Крузом (видео) Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса»
Серж Танкян, Арсине Ханджян и Атом Эгоян отправились в Арцах Прибывшие в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах (2 апреля) всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, ее супруг - режиссер Атом Эгоян и Эрик Назарян отправились в Арцах.
Вышел финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи (видео) Однажды Артур находит меч Экскалибур и его жизнь меняется: он присоединяется к движению сопротивления, объединяет вокруг себя людей и мстит тирану Вортигему, который убил родителей Артура