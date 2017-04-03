Премьер Армении рассказал о своем уходе из «Газпрома» и желании быть реформатором

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.

Отвечая на вопрос, почему он решил уйти в политику из компании «Газпром», в которой работал долгое время, Карапетян заявил, что оценивает свой опыт работы, полученный там, «очень позитивно».

«Я очень позитивно оцениваю мой опыт работы в «Газпроме» и считаю эту организацию одной из самых успешных. Касательно меня как премьера: раз мне доверили данную должность, я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы способствовать восстановлению нашей страны, чтобы Армения была современной, двигающейся вперед и развитой страной. Когда президент РА (Серж Саргсян – ред.) подписал приказ о моем назначении в качестве премьер-министра, он отметил проведение политических реформ. На меня была возложена ответственность за изменения в стране. Я понимаю так: реформа — это прежде всего изменение в лучшую сторону, а изменение — это наша каждодневная потребность. Никогда не будет настолько идеальной системы управления, которая не будет нуждаться в изменениях. Я стремлюсь организовать свою работу таким образом, чтобы реформатором меня называл не только президент», - заявил Карапетян.

По мнению армянского премьера,потенциал, имеющийся в ЕАЭС, намного больше, чем кажется.

«Вступив в ЕАЭС, мы, страна с трехмиллионным населением, стали членами «клуба» — рынка с населением почти 183 млн человек, который нам понятен, которому понятны мы. Логика ЕАЭС для нас абсолютно прагматична — мы становимся пятеркой, которую объединяет огромный рынок. У Армении есть все шансы быть успешной на нем, и я не вижу причин не быть таковыми», - сказал Карапетян.

«Членство в союзе создает для Армении возможности. Большую часть нашей готовой продукции мы экспортируем на рынки ЕАЭС, в связи с чем стоит отметить, что, по статистическим данным, в сравнении с показателями ВВП 2016 года в Армении после присоединения к союзу возрос», - отметил премьер.

Он рассказал, что продолжаются переговоры по вопросам интеграционного потенциала в различных сферах экономики, развития экспорта в третьи страны.

«Мы придаем важное значение осуществлению согласованной политики в сфере сотрудничества с ЕАЭС. В 2017 году первое заседание Евразийского межправсовета, состоявшееся 7 марта в Бишкеке, является, на мой взгляд, прочным и верным основанием, позволяющим находить эффективные решения возникающих на различных этапах сотрудничества проблем.

Я уверен, что мы не используем пока потенциал, который предполагает ЕАЭС, в полной мере, и Армения намерена в этом плане продолжать продуктивно работать. Армения также претендует стать мостом между клубом ЕАЭС и другими экономическими блоками, например членами Европейского союза, странами, подписавшими договор ассоциации с ЕС, а также Ираном и странами Ближнего Востока. Мы понимаем, что чем дальше простираются возможности и преимущества членства в ЕАЭС, тем лучше и для Армении, и для других стран объединения», - заявил Карапетян.

Премьер оценивает перспективы в Армении у аграрного сектора — по производству и реализации продукции на рынке ЕАЭС как «хорошие».

«Среди продукции — мясо, молоко, сыры, соль, масло... Мы традиционно сильны в продвижении нашего коньяка. Сейчас хорошо развивается производство вина, пива, соков, переработка сельхозпродукции», - сказал Карапетян. Он отметил, что за последнее время экспорт армянской сельхозпродукции вырос в 6 раз.

«По итогам 2016 года товарооборот между Арменией и Россией вырос на 6%. Российско-армянское сотрудничество направлено на торгово-экономическую, энергетическую, транспортную, гуманитарную сферы, а также — реализацию совместных инвестиционных проектов. Также Армении есть что предложить в сфере информационных технологий и ювелирного сектора», - заявил премьер.

Говоря о том, что Армении предлагали ассоциацию с ЕС, однако Ереван сделал выбор в пользу ЕАЭС, Карапетян сказал, что с точки зрения развития бизнеса привлекательным обстоятельством для Армении прежде всего является крупный и понятный рынок.

«Насчет Евросоюза — стоит отметить, что ЕС является одним из крупнейших доноров и инвесторов в Армении и, углубляя партнерство со странами в ЕАЭС, мы не останавливаем сотрудничество с ЕС. У нас нет ограничений относительно сотрудничества, инвестиций и диалога с Евросоюзом. На данный момент мы ведем открытый и прозрачный диалог с европейскими коллегами. Мы видим себя как приближающая эти два рынка страна, а не как разделяющая», - отметил он.

В то же время, Карапетян заявил, что Россия является важнейшим партнером Армении и самым крупным инвестором.

«В 2017 году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между странами. И хотя уровень отношений между нами достаточно высок, наш совместный потенциал намного больше, и мы предлагаем ряд направлений, которые смогут диверсифицировать и расширить сферу нашего сотрудничества», - сказал он.

Армянский премьер рассказал, что 24 марта 2017 года состоялся стратегический форум, в котором приняли участие представители Центра стратегических инициатив РА, российского Агентства стратегических инициатив и руководители Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса РФ.

«Это, конечно же, очень важная площадка для презентации полезных идей, стратегий, обмена опытом и нахождения новых путей развития экономики страны.Мы заинтересованы в том, чтобы наши российские партнеры находили новые поводы и программы для осуществления инвестиций. Армения открыта для вложений. Нам есть что предложить нашим инвесторам, и мы создаем для них все условия, в которых они могут делать нормальный бизнес, зарабатывать деньги, создавать новые рабочие места и платить налоги», - сказал премьер.

Карапетян рассказал, что Армения обсуждает ряд новых актуальных направлений армяно-российского сотрудничества, намечаем векторы развития и конкретных мероприятий.

«К примеру, соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан России и Армении, включая уже действующий с этого февраля регламент, по которому россияне могут приезжать в Армению с внутренними паспортами, на мой взгляд, дадут сильный толчок для развития культурно-гуманитарных отношений и туризма. Думаю, Армения как туристическая страна для российских граждан пока недооценена, и в этом году мы нацелены на проведение принципиальных изменений в лучшую сторону.

Сегодня обсуждаются схемы поставок сельхозоборудования, создание свободной экономической зоны, участие российского капитала, сотрудничество в энергетической отрасли, а также участие Росгеологии в наших программах геологоразведки», - сказал премьер.

Отвечая на замечание о том, что некоторые студенты перед парламентскими выборами рассказывали, что будут голосовать за оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход») в знак протеста, но «если бы Карен Карапетян сказал, что останется премьером псле 2018 года, то выбрали бы Республиканскую партию», премьер Армении ответил, что для него это огромная ответственность.

«Когда люди искренне верят в тебя — это огромная ответственность за этих людей. Я понимаю это и очень ответственно к этому отношусь. После победы Республиканской партии наше правительство продолжит курс реформ, которые мы начали и, я бы сказал, с успехом продвигаем эти шесть месяцев.

Наше правительство открыто и для критики, и для сотрудничества. Мы стремимся восстановить доверие к власти, найти экономические и социальные решения, которые гарантируют стабильное развитие государства начиная с сегодняшнего дня и на десятилетия вперед и укрепят позиции Армении в регионе. Мы заинтересованы в становлении нашей страны. Менять нужно очень много, но шаг за шагом вместе мы сможем добиться поставленных целей, а цели и стратегии конкретно обозначены, и это очень важно», - заключил армянский премьер.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении по состоянию на 10:00 3 апреля уже обработала данные с 2005 избирательных участков из 2009. По итогам предварительных подсчетов голосов, известно, чтоРеспубликанская партия Армении, в которую входит действующий премьер-министр Карен Карапетян одержал уверенную победу на выборах.

Сообщается, что в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 768.945 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428.120 голосов или 27.37%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121.652 голоса или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 102.938 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58.139 голосов или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32.423 голоса или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25.863 голоса или 1.65%, партия «Свободные демократы» – 14.690 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11.707 голосов или 0.75%.