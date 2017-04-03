Сын экс-премьера Армении опередил несколько партий на выборах в парламент

PanARMENIAN.Net - Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил (блок «Осканян-Раффи-Оганян» (32.423), «Конгресс – АНК» (25.863), «Свободные демократы» (14.690) и Коммунистическая партия Армении (11.707).

Абраамян набрал больше голосов, чем партия «Свободные демократы» (14.690) и Коммунистической партии Армении (11.707), вместе взятые.

Среди выдвинутых от блока «Царукян» кандидатов Аргам Абраамян получил исключительное большинство голосов в Араратской области.

От блока «Царукян» в Араратской области было выдвинуто 11 рейтинговых кандидатов. В общей сложности, за блок «Царукян» на данном избирательном участке проголосовало 53632 человек, за Республиканскую партию – 78421.

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