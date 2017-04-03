Сын экс-премьера Армении опередил несколько партий на выборах в парламент
3 апреля 2017 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил (блок «Осканян-Раффи-Оганян» (32.423), «Конгресс – АНК» (25.863), «Свободные демократы» (14.690) и Коммунистическая партия Армении (11.707).
Абраамян набрал больше голосов, чем партия «Свободные демократы» (14.690) и Коммунистической партии Армении (11.707), вместе взятые.
Среди выдвинутых от блока «Царукян» кандидатов Аргам Абраамян получил исключительное большинство голосов в Араратской области.
От блока «Царукян» в Араратской области было выдвинуто 11 рейтинговых кандидатов. В общей сложности, за блок «Царукян» на данном избирательном участке проголосовало 53632 человек, за Республиканскую партию – 78421.
Читайте также: ЦИК Армении подвел итоги выборов: В парламент РА прошли 4 политические силы
Самое значимое
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Мексиканская газета El Norte закрылась из-за убийств журналистов Главный редактор мексиканской газеты El Norte Оскар Канту Мургуйя (Oscar Cantu Murguia) принял решение закрыть издание из-за убийств журналистов в стране.
Вышел второй трейлер ремейка «Мумии» с Томом Крузом (видео) Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса»
Серж Танкян, Арсине Ханджян и Атом Эгоян отправились в Арцах Прибывшие в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах (2 апреля) всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, ее супруг - режиссер Атом Эгоян и Эрик Назарян отправились в Арцах.
Вышел финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи (видео) Однажды Артур находит меч Экскалибур и его жизнь меняется: он присоединяется к движению сопротивления, объединяет вокруг себя людей и мстит тирану Вортигему, который убил родителей Артура