Путин - Саргсяну: Укрепление двусторонних отношений отвечает интересам России и Армении

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Армении Сержу Саргсяну по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения.

«За прошедшие годы, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые издавна связывают народы России и Армении, мы смогли вывести российско-армянские отношения на высокий уровень союзнического взаимодействия», – отметил Путин.

Как указал лидер России, динамично развивается политический диалог, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

«Хорошую отдачу дают совместное участие наших стран в евразийских интеграционных процессах, координация усилий в противостоянии актуальным угрозам и вызовам региональной безопасности», – отметил российский президент, передает сайт Кремля.

«Наши недавние переговоры в Москве позволили наметить новые, перспективные направления совместной работы. Уверен, что дальнейшее укрепление всего комплекса российско-армянских связей – на двусторонней основе, а также в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур – отвечает нашим общим интересам, способствует обеспечению мира и стабильности в Закавказье и на евразийском пространстве в целом», - сказал Путин, пожелав Армении благополучия и процветания.

В свою очередь, президент Армении в ответном поздравлении президенту РФ, заявил, что в многовековой истории армяно-российских отношений дружбы, братства и взаимной поддержки это знаменательное событие открыло качественно новый этап, заложив основу союзнического стратегического партнерства Армении и России.

«Исключительно важно, что курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой общественности наших стран, а атмосфера доверительности и взаимопонимания наших с вами встреч позволяет принимать и реализовывать решения в духе подлинного союзничества», - отметил Саргсян.

Он заявил, что в настоящее время отношения между Арменией и Россией находятся на самом высоком уровне.

«(Отношения – ред.) Отличаются активным политическим диалогом, эффективной координацией шагов на региональной и международной арене, совместными усилиями по обеспечению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Мы вышли на важные решения по продвижению совместных проектов в экономике, гуманитарной и других областях, набирают обороты межпарламентские и межрегиональные связи.

Россия и Армения вносят весомый вклад в упрочение сотрудничества по линии евразийского интеграционного процесса, ОДКБ, СНГ, других многосторонних структур.

Все это вселяет твердую уверенность, что многогранное армяно-российское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы плодотворного взаимодействия, что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям народов Армении и России», - сказал Саргсян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Арменией к 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений приобрели действительно всеохватывающий характер.