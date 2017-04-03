Путин - Саргсяну: Укрепление двусторонних отношений отвечает интересам России и Армении
3 апреля 2017 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Армении Сержу Саргсяну по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения.
«За прошедшие годы, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые издавна связывают народы России и Армении, мы смогли вывести российско-армянские отношения на высокий уровень союзнического взаимодействия», – отметил Путин.
Как указал лидер России, динамично развивается политический диалог, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
«Хорошую отдачу дают совместное участие наших стран в евразийских интеграционных процессах, координация усилий в противостоянии актуальным угрозам и вызовам региональной безопасности», – отметил российский президент, передает сайт Кремля.
«Наши недавние переговоры в Москве позволили наметить новые, перспективные направления совместной работы. Уверен, что дальнейшее укрепление всего комплекса российско-армянских связей – на двусторонней основе, а также в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур – отвечает нашим общим интересам, способствует обеспечению мира и стабильности в Закавказье и на евразийском пространстве в целом», - сказал Путин, пожелав Армении благополучия и процветания.
В свою очередь, президент Армении в ответном поздравлении президенту РФ, заявил, что в многовековой истории армяно-российских отношений дружбы, братства и взаимной поддержки это знаменательное событие открыло качественно новый этап, заложив основу союзнического стратегического партнерства Армении и России.
«Исключительно важно, что курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой общественности наших стран, а атмосфера доверительности и взаимопонимания наших с вами встреч позволяет принимать и реализовывать решения в духе подлинного союзничества», - отметил Саргсян.
Он заявил, что в настоящее время отношения между Арменией и Россией находятся на самом высоком уровне.
«(Отношения – ред.) Отличаются активным политическим диалогом, эффективной координацией шагов на региональной и международной арене, совместными усилиями по обеспечению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.
Мы вышли на важные решения по продвижению совместных проектов в экономике, гуманитарной и других областях, набирают обороты межпарламентские и межрегиональные связи.
Россия и Армения вносят весомый вклад в упрочение сотрудничества по линии евразийского интеграционного процесса, ОДКБ, СНГ, других многосторонних структур.
Все это вселяет твердую уверенность, что многогранное армяно-российское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы плодотворного взаимодействия, что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям народов Армении и России», - сказал Саргсян.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Арменией к 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений приобрели действительно всеохватывающий характер.
Самое значимое
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Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
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