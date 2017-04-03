Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) подписали в Кишиневе президент республики Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Церемония прошла в рамках открывшегося здесь международного Форума «Евразийский экономический союз - Республика Молдова», в котором приняли участие представители коллегии ЕЭК, а также входящих в сообщество стран.

Меморандум, предусматривает создание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдавией. В нем обозначена цель «содействовать развитию всестороннего взаимодействия между государствами - членами ЕАЭС, ЕЭК и республикой для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, реализации мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций, а также для более тесного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес».

«Молдавия заинтересована в сотрудничестве с ЕАЭС, которое выгодно для нашей страны - как показали многочисленные опросы, это поддерживает более 50% граждан нашей страны», - сказал Додон, передает ТАСС.

В документе отмечается, что «меморандум не является международным договором и не создает для сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом».

В связи с этим, глава Молдавии заявил, что меморандум не нуждается в ратификации и не будет направлен на рассмотрение парламента.

Молдавия стремится к более активному сотрудничеству с ЕАЭС, заявил Игорь Додон на церемонии подписания меморандума.

«Мы стремимся более активно сотрудничать со странами - участниками союза, - сказал Додон. - Нас связывает долгая история экономических, политических, культурных и человеческих отношений».

Он отметил, что Молдавия, «оказавшаяся за границами евразийского экономического объединения, не может и не должна отказываться от сотрудничества со странами ЕАЭС».

«Я считаю, что подписание меморандума и выполнение его положений будет способствовать достижению баланса в экономических отношениях Республики Молдова с западными и восточными партнерами», - сказал президент республики.

Правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий выступила против подписания меморандума с ЕАЭС. Так, премьер Молдавии Павел Филип, заявил, что «присутствие республики в проекте ЕАЭС несовместимо с зоной свободной торговли, созданной между республикой и ЕС».

Комментируя подписание меморандума, он отметил, что «без участия правительства Молдавия не сможет быть активным участником этого объединения».

«У главы государства есть легитимность и мандат большинства граждан этой страны, и я никому не позволю встать между мной и народом», - сказал на это президент Молдавии, передает ТАСС.

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов, хищением из банковской системы страны €1 млрд, что сопоставимо с 20% ВВП страны. Последние опросы показали, что более 80% населения не доверяют нынешним властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на сближение с ЕС снизилось с 2010 года с 70% до 38%. При этом число тех, кто высказывается в пользу интеграции страны в Евразийский экономический союз, выросло до 44%.

Такие настроения сказались на прошедших в ноябре 2016 года всенародных выборах президента, победу на которых одержал сторонник евразийской интеграции Додон.

Он считает, что подписанное в 2014 году правительством соглашение о свободной торговле с ЕС «привело к снижению экспорта и обанкротило тысячи местных производителей».

В ходе прошедшего в феврале 2017 года визита в Брюссель, глава Молдавии во время встреч с руководством ЕС раскритиковал это соглашение, заявив, что оно может быть денонсировано, если на то будет воля народа, выраженная на референдуме или в ходе выборов в парламент.