Распределение мандатов по итогам выборов в Армении состоится 9 апреля

PanARMENIAN.Net - Процедура распределения мандатов по итогам прошедших 2 апреля выборов в парламент Армении намечена на 9 апреля. Об этом сообщил журналистам глава ЦИК РА Тигран Мукучян.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории Армении голосование проходило только по пропорциональной системе. «Распределение мандатов у нас будет проходить на седьмой день после голосования, то есть в воскресенье, 9 апреля», — сказал Мукучян.

По его словам, в течение недели ЦИК будет рассматривать поступающие жалобы, если такие будут. «Нам дается недельный срок для того, чтобы были рассмотрены все заявления и жалобы, которые есть у субъектов избирательного процесса», — отметил Мукучян, указав, что доволен тем, как прошли выборы.

Ранее ЦИК Армении подвел итоги прошедших 2 апреля выборов, в парламент РА прошли 4 политические силы:Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%.