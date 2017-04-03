Распределение мандатов по итогам выборов в Армении состоится 9 апреля
3 апреля 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Процедура распределения мандатов по итогам прошедших 2 апреля выборов в парламент Армении намечена на 9 апреля. Об этом сообщил журналистам глава ЦИК РА Тигран Мукучян.
Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории Армении голосование проходило только по пропорциональной системе. «Распределение мандатов у нас будет проходить на седьмой день после голосования, то есть в воскресенье, 9 апреля», — сказал Мукучян.
По его словам, в течение недели ЦИК будет рассматривать поступающие жалобы, если такие будут. «Нам дается недельный срок для того, чтобы были рассмотрены все заявления и жалобы, которые есть у субъектов избирательного процесса», — отметил Мукучян, указав, что доволен тем, как прошли выборы.
Ранее ЦИК Армении подвел итоги прошедших 2 апреля выборов, в парламент РА прошли 4 политические силы:Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%.
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Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
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Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
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