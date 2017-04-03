Вышел финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи (видео)
3 апреля 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи. Премьера картины состоится 11 мая 2017 года.
Фильм расскажет об Артуре — уличном бойце из Лондиниума (древнее название Лондона - ред.). Однажды Артур находит меч Экскалибур и его жизнь меняется: он присоединяется к движению сопротивления, объединяет вокруг себя людей и мстит тирану Вортигему, который убил родителей Артура, пишет Meduza.
Сценарий написал продюсер и режиссер Джоби Харольд («Наркоз») по мотивам легенд о короле Артуре. Роль Артура исполнил Чарли Ханнэм («Сыны анархии», «Хулиганы»). Также в фильме снялись Джуд Лоу, Эйдан Гиллен и Кэти МакГрат.
Самое значимое
Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Мексиканская газета El Norte закрылась из-за убийств журналистов Главный редактор мексиканской газеты El Norte Оскар Канту Мургуйя (Oscar Cantu Murguia) принял решение закрыть издание из-за убийств журналистов в стране.
В парламент от блока «ЕЛК» по рейтинговой системе пройдут 9 кандидатов По предварительным данным из блока «ЕЛК» («Выход») по рейтинговой системе голосования большинство голосов получил кандидат на должность депутата Никол Пашинян.
Серж Танкян, Арсине Ханджян и Атом Эгоян отправились в Арцах Прибывшие в Армению для осуществления наблюдательской миссии на парламентских выборах (2 апреля) всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, ее супруг - режиссер Атом Эгоян и Эрик Назарян отправились в Арцах.
Распределение мандатов по итогам выборов в Армении состоится 9 апреля Процедура распределения мандатов по итогам прошедших 2 апреля выборов в парламент Армении намечена на 9 апреля.