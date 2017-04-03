РПА получит по меньшей мере 54 мандата и сможет сформировать правительство Армении в одиночку
3 апреля 2017 - 16:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В соответствии с новым действующим Избирательным кодексом Армении, чилсо парламентских мандатов каждой политической силы расчитывают следующим образом: количество проголосовавших за прошедшую в парламент политсилу избирателей умножают на 101 и делят на общее число голосов, отданных за все партии, преодолевшие проходной барьер.
Если учесть, что общее число голосов за прошедшие в парламент РА партии составило 1 424 755, то правящая Республиканская партия Армении (РПА) будет иметь 54-55 депутатов, блок «Царукян» - 30-31, блок «ЕЛК» («Выход») - 8-9, а АРФ «Дашнакцуцюн» - 7 депутатов.
Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.
В голосовании 2 апреля приняли участие 1 577 323 избирателей или 60.93% имеющих право голосовать
Самое значимое
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
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