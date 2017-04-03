РПА получит по меньшей мере 54 мандата и сможет сформировать правительство Армении в одиночку

PanARMENIAN.Net - В соответствии с новым действующим Избирательным кодексом Армении, чилсо парламентских мандатов каждой политической силы расчитывают следующим образом: количество проголосовавших за прошедшую в парламент политсилу избирателей умножают на 101 и делят на общее число голосов, отданных за все партии, преодолевшие проходной барьер.

Если учесть, что общее число голосов за прошедшие в парламент РА партии составило 1 424 755, то правящая Республиканская партия Армении (РПА) будет иметь 54-55 депутатов, блок «Царукян» - 30-31, блок «ЕЛК» («Выход») - 8-9, а АРФ «Дашнакцуцюн» - 7 депутатов.

Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.

В голосовании 2 апреля приняли участие 1 577 323 избирателей или 60.93% имеющих право голосовать