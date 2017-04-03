Вышел второй трейлер ремейка «Мумии» с Томом Крузом (видео)
3 апреля 2017 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер фильма «Мумия» с Томом Крузом и Расселом Кроу. Премьера ленты, режиссером которой выступил Алекс Куртцман, состоится 8 июня.
В картине также снялись Аннабелль Уоллис, София Бутелла и Джейк Джонсон, пишет Lenta.ru.
Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса». За лентой последовали несколько сиквелов, в том числе одноименная комедийная трилогия с Бренданом Фрейзером.
В декабре 2016 года в сеть утекла неполная версия трейлера «Мумии», в которой отсутствовала часть звуковых спецэффектов. В ролике отчетливо слышны вопли Круза и Уоллис.
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