Вышел второй трейлер ремейка «Мумии» с Томом Крузом

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер фильма «Мумия» с Томом Крузом и Расселом Кроу. Премьера ленты, режиссером которой выступил Алекс Куртцман, состоится 8 июня.

В картине также снялись Аннабелль Уоллис, София Бутелла и Джейк Джонсон, пишет Lenta.ru.

Оригинальный фильм «Мумия» вышел в 1932 году, главную роль в нем исполнил британский актер Борис Карлофф, известный как «Мастер ужаса». За лентой последовали несколько сиквелов, в том числе одноименная комедийная трилогия с Бренданом Фрейзером.

В декабре 2016 года в сеть утекла неполная версия трейлера «Мумии», в которой отсутствовала часть звуковых спецэффектов. В ролике отчетливо слышны вопли Круза и Уоллис.