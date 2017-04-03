В парламент от блока «ЕЛК» по рейтинговой системе пройдут 9 кандидатов

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным из блока «ЕЛК» («Выход») по рейтинговой системе голосования большинство голосов получил кандидат на должность депутата Никол Пашинян. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь блока Тигран Авинян.

Он отметил, что окончательные данные представит ЦИК, однако, согласно их подсчетам, по рейтинговой системе в парламент из блока «ЕЛК» пройдут также Манэ Тандилян, Арарат Мирзоян, Геворг Горгисян.

По словам пресс-секретаря, по пропорциональной системе в парламент пройдут Эдмон Марукян, Сасун Микаелян, Арам Саргсян и Артак Зейналян.

Ранее сообщалось, что по итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.

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