Наблюдатели ОБСЕ: Парламентские выборы в Армении были организованы хорошо
3 апреля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламентские выборы, прошедшие в Армении 2 апреля, были организованы хорошо. Об этом 3 апреля на встрече с журналистами сообщил руководитель и специальный координатор краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.
«Свободы в общей сложности были соблюдены, голосование прошло спокойно и мирно, наблюдались организационные проблемы, случаи неуместного вмешательства в процесс – в основном со стороны представителей партии», – сказал он, передает Aysor.am.
По словам Игнасио Санчеса Аморы, впечатление от выборов составили также сообщения об избирательных взятках, давлении на представителей СМИ, и это повлияло на уровень общественного доверия.
За парламентскими выборами в Армении, прошедшими 2 апреля, следили местные и зарубежные наблюдатели. В частности, наблюдательские миссии в Армению направили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.
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Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
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Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
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