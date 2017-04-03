Наблюдатели ОБСЕ: Парламентские выборы в Армении были организованы хорошо

PanARMENIAN.Net - Парламентские выборы, прошедшие в Армении 2 апреля, были организованы хорошо. Об этом 3 апреля на встрече с журналистами сообщил руководитель и специальный координатор краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.

«Свободы в общей сложности были соблюдены, голосование прошло спокойно и мирно, наблюдались организационные проблемы, случаи неуместного вмешательства в процесс – в основном со стороны представителей партии», – сказал он, передает Aysor.am.

По словам Игнасио Санчеса Аморы, впечатление от выборов составили также сообщения об избирательных взятках, давлении на представителей СМИ, и это повлияло на уровень общественного доверия.

За парламентскими выборами в Армении, прошедшими 2 апреля, следили местные и зарубежные наблюдатели. В частности, наблюдательские миссии в Армению направили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.