Тренер: Горнолыжник Арутюн Арутюнян улучшил рейтинговые очки

PanARMENIAN.Net - Армянский горнолыжник Арутюн Арутюнян в марте выступил на международном турнире в Австрии. Главный тренер сборной Армении Сейран Арутюнян отметил, что результаты не такие уж хорошие, была высокая конкуренция.

«Арутюн соревновался с очень сильными горнолыжниками. У него было 6 стартов, и он смог немного улучшить свои рейтинговые очки. В общем я доволен»,- отметил тренер, пишет пресс-служба НОК РА.

«В ближайшем будущем проведем сборы. У нас еще есть время, и мы будем стремиться завоевать олимпийскую путевку на зимние Олимпийские игры 2018 года. С конца сентября начнем участвовать в международных соревнованиях. Речь не только об Арутюняне. Возможно, вернется в спорт Арсен Нерсисян. Он почти три года не выступал на соревнованиях. Но в последнее время он активно тренировался у меня», - сказал Сейран Арутюнян.