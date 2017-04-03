Тренер: Горнолыжник Арутюн Арутюнян улучшил рейтинговые очки
3 апреля 2017 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский горнолыжник Арутюн Арутюнян в марте выступил на международном турнире в Австрии. Главный тренер сборной Армении Сейран Арутюнян отметил, что результаты не такие уж хорошие, была высокая конкуренция.
«Арутюн соревновался с очень сильными горнолыжниками. У него было 6 стартов, и он смог немного улучшить свои рейтинговые очки. В общем я доволен»,- отметил тренер, пишет пресс-служба НОК РА.
«В ближайшем будущем проведем сборы. У нас еще есть время, и мы будем стремиться завоевать олимпийскую путевку на зимние Олимпийские игры 2018 года. С конца сентября начнем участвовать в международных соревнованиях. Речь не только об Арутюняне. Возможно, вернется в спорт Арсен Нерсисян. Он почти три года не выступал на соревнованиях. Но в последнее время он активно тренировался у меня», - сказал Сейран Арутюнян.
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