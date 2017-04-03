Шарль Азнавур: Каким бы ни был выбрал моего народа, я принимаю его
3 апреля 2017 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур поддержал выбор граждан Армении на парламентских выборах, прошедших 2 апреля. Такое заявление легендарный певец сделал в ходе пресс-конференции.
«Кто бы ни был выбран моим народом, я принимаю этот выбор», - заявил Азнавур.
По словам маэстро, было бы неправильно критиковать страну из заграницы.
«Я не люблю людей, которые, выезжая из своей страны, критикуют ее политику. Для меня все отлично», - сказал он, передает ТАСС.
Азнавур признался, что вообще не любит обсуждать политику.
«Несмотря на то, что у меня есть друзья-политики, я никогда не говорю о политике. Я говорю с ними об искусстве: музыке, кино, живописи. У нас достаточно тем», - отметил он.
Ранее сообщалось, что по итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.
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