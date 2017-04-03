Полиция Армении зарегистрировала 506 сообщений о предполагаемых избирательных нарушениях в ходе выборов
3 апреля 2017 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В день выборов в Национальное собрание Армении и последующий период, по состоянию на 13:00 (по ереванскому времени) 3 апреля, в полиции РА зарегистрировано 506 сообщений о предполагаемых избирательных правонарушениях.
129 из полученных сообщений переданы в органы предварительного следствия, 2 – в Военную полицию МО РА, 157 сообщений находятся на этапе подготовки материалов, 135 – проверки, в результате проведенных проверок 83 сообщения не были подтверждены.
155 из вышеотмеченных 506 случаев зарегистрированы на территории Еревана, 27 – в Котайкской области, 41 – в Лорийской, 53 – в Ширакской, 41 – в Армавирской, 31 – в Арагацотнской, 33 – в Тавушской, 41 – в Араратской, 23 – в Сюникской, 31 – в Гегаркуникской и 30 – в Вайоцдзорской области.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы.
Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.
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