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Под Каиром найдена неизвестная ранее древнеегипетская пирамида

Под Каиром найдена неизвестная ранее древнеегипетская пирамида
3 апреля 2017 - 17:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Египетские археологи обнаружили в районе Дахшур под Каиром остатки древней пирамиды, предположительно, времен XIII династии фараонов (XVIII - XVII века до нашей эры). Об этом говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Остатки постройки были обнаружены к югу от знаменитой «ломаной» пирамиды Снофру.

«Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, археологическая миссия продолжит работы в надежде обнаружить другие части пирамиды», - заявил руководитель центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля аш-Шахат, пишет РИА Новости.

Открытая часть пирамиды, возможно, представляет собой проход, который вел внутрь сооружения, а затем поднимался к поверхности земли и связывал наземные помещения. Археологи обнаружили также часть алебастровой таблички с иероглифами размером 17 на 15 сантиметров и обломки каменных блоков.

Дахшур, расположенный в 26 километрах от Каира, являлся некрополем египетских фараонов эпохи Древнего и Среднего царств. Там находятся несколько пирамид. Лучше всего сохранилась так называемая «ломаная» пирамида Снофру (примерно 2613-2589 гг до нашей эры).

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Ria.ru: Под Каиром нашли остатки ранее неизвестной древнеегипетской пирамиды
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