Генпрокуратура РФ назвала взрыв в Петербурге терактом

PanARMENIAN.Net - Взрыв в метро Санкт-Петербурга назвали терактом. Об этом заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия 24».

Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети.

Источники сообщали, что взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность взрыва – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позднее в МЧС подтвердили информацию о двух взрывах. При этом в Национальном антитеррористическом комитете говорили об одном взрыве, передает Republic.ru.

Сейчас все станции метро Петербурга перекрыты. На станции «Площадь Восстания» нашли бесхозный предмет. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что речь идет о неразорвавшейся бомбе.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело.

PAN ведет текстовую трансляцию и следит за происходящим в Санкт-Петербурге