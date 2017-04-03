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В Индии любовь унесла больше жизней, чем теракты

В Индии любовь унесла больше жизней, чем теракты
3 апреля 2017 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Любовь в Индии стала причиной более 38 тысяч смертей в период с 2000 по 2015 год, обогнав по этому показателю терроризм. В официальных полицейских сводках любовь может быть указана как причина убийства или суицида. При этом за тот же период террористические акты унесли жизни 20 тысяч индийцев, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times of India.

По официальной статистике, частично именно из-за любви произошло 79 тысяч самоубийств. Кроме того, «по причине женитьбы» в стране также совершено 260 тысяч похищений женщин.

«Чтобы понять этот всплеск насилия, мешающий свободе выбора в вопросах заключения брака, нужно понять патриархальный уклад общества и кастовую систему», — рассказал изданию профессор Ума Чакрваварти, занимающийся исследованием гендерных ролей.

По его словам, жесткая общественная структура Индии может выжить только путем насилия над теми, кто подвергает сомнению патриархальный уклад.

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Lenta.ru: Любовь в Индии оказалась смертоноснее терроризма
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