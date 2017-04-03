В Абхазии 24 апреля поднимут флаги стран, признавших Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Армяне в Абхазии проживают более века и основали там крупную общину. По всей Абхазии действует 26 армянских школ. Об этом рассказал депутат парламента Абхазии Левон Дащян.

«Такого количества армянских школ нет больше нигде. Помимо этого, власти Абхазии помогают нам их сохранить», — сказал депутат парламента Абхазии Левон Дащян.

С 2013 года в городе Гагры действует армянская церковь, где 24 апреля почтить память жертв Геноцида соберутся представители армянской общины Абхазии. В школе имени Ованеса Туманяна будут подняты флаги государств, признавших факт Геноцида армян.

Депутат парламента Абхазии Левон Галустян отметил, что каждый из представителей многочисленной общины — прямой потомок тех, кто пострадал во время массовой резни в Османской Империи.

«У каждого из нас есть маленькая родина на территории Западной Армении, о которой мы помним. Я из города Муш», — сказал Галустян, передает Sputnik-Армения.

Выборы в парламент Абхазии принесли победу троим представителям армянской общины — Левону Галустяну, Ашоту Миносяну и Левону Дащяну. По джентельменскому соглашению три округа из 35-и, Цандрипшский (Гагры), Гумистинский (Сухумский район) и Пшапский, выдвинули на выборах кандидатов-армян. За право пройти в парламент Абхазии боролись восемь. Армяне баллотировались в парламент Абхазии от инициативной группы как одномандатники, и были избраны по мажоритарной избирательной системе.

«За процессом выборов в Абхазии наблюдала представительная делегация из Карабаха. Между Абхазией и Карабахом установлены тесные отношения, которые мы намерены развивать и дальше», — сказал Галустян.

Возможно, в скором времени Абхазия и Карабах подпишут протокол о намерениях. Стороны планируют сформировать межпарламентскую группу дружбы и сотрудничества. Депутаты-армяне намерены углублять сотрудничество с исторической родиной — Арменией. В настоящее время армянская община активно сотрудничает с министерствами диаспоры и образования Армении.

«В Абхазии очень тепло относятся к Армении, к братскому армянскому народу. Мы здесь активно следим за процессами, происходящими в Армении и вокруг нее» , — сказал Галустян.

В настоящее время в Абхазии проживает около 42 тысячи армян. Армянской общине Абхазии больше века, и она хорошо интегрирована: армяне работают во многих государственных и общественных структурах Сухум. Выборы в Народное собрание — парламент Абхазии завершились 26 марта.