В Ницце по подозрению в подготовке теракта арестованы 2 девочки
3 апреля 2017 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Во французской Ницце арестованы две девочки, которых подозревают в подготовке террористического акта.
Спецоперация полиции прошла 31 марта, но известно о ней стало только сейчас. Одной из арестованных — 14 лет, второй — 15, их имена и этническая принадлежность не разглашаются, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Local.
Во время обыска в квартирах девочек стражи порядка обнаружили доказательства того, что они планировали совершить террористическую атаку.
«Пока неясно, насколько далеко зашли их приготовления», — объяснил источник.
28 февраля сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали трех девушек, подозреваемых в подготовке теракта. Одна из участниц группы, 18-летняя ученица лицея в городе Крей (в 50 километрах к северу от Парижа), попала в поле зрения спецслужб еще летом прошлого года. Все три девушки были связаны через социальные сети с главным вербовщиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) во Франции Рашидом Кассимом.
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