Вышла трилогия тизеров «Чужого» (видео)
3 апреля 2017 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Киностудия 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-аккаунте серию тизеров фантастического триллера «Чужой: Завет». Видеоролики получили названия «Беги», «Прячься» и «Молись».
Фильм станет сиквелом ленты «Прометей» и пятой картиной франшизы о вселенной Чужих — инопланетных чудовищ. «Чужой: Завет» выйдет в прокат 18 мая, пишет Lenta.ru.
Режиссером ленты стал Ридли Скотт.
В картине рассказывается о том, как группа исследователей обнаруживает планету, которая, как они считают, является неизведанным «Раем». В фильме сыграли Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас.
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