Президент Армении соболезновал родным погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
3 апреля 2017 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян соболезновал президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с происшедшим в метро Санкт-Петербурга трагическим взрывом, который стал причиной человеческих жертв.
Саргсян выразил уверенность, что городские и федеральные органы РФ сделают всё для того, чтобы выявить причины случившегося. Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем тем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Взрыв произошел 3 апреля в вагоне поезда, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них есть дети.
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