СМИ: Теракт в Петербурге совершил смертник, его личность установлена
4 апреля 2017 - 00:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Взрыв в метро Санкт-Петербурге мог совершить террорист-смертник. Об этом 3 апреля рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. МИД Армении подтвердил, что среди пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге есть армяне. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».
По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
По его словам, личность злоумышленника установлена.
«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сообщил источник.
Он добавил, что ранее причастным к взрыву считался мужчина в темной одежде, снятый видеокамерами. Однако тот добровольно пришел в полицию и заявил о своей невиновности.
Ранее Генконсульство Армении сообщило, что армян среди госпитализированных в Мариинскую городскую больницу, а также в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, при теракте в Петербурге нет.
Тем временем, в МИД Армении PanARMENIAN.Net заявили, что среди пострадавших есть армяне. «В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.
PAN вел текстовую трансляцию событий при теракте в Петербурге
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