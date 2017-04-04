СМИ: Теракт в Петербурге совершил смертник, его личность установлена

PanARMENIAN.Net - Взрыв в метро Санкт-Петербурге мог совершить террорист-смертник. Об этом 3 апреля рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. МИД Армении подтвердил, что среди пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге есть армяне. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По его словам, личность злоумышленника установлена.

«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сообщил источник.

Он добавил, что ранее причастным к взрыву считался мужчина в темной одежде, снятый видеокамерами. Однако тот добровольно пришел в полицию и заявил о своей невиновности.

Ранее Генконсульство Армении сообщило, что армян среди госпитализированных в Мариинскую городскую больницу, а также в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, при теракте в Петербурге нет.

Тем временем, в МИД Армении PanARMENIAN.Net заявили, что среди пострадавших есть армяне. «В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

PAN вел текстовую трансляцию событий при теракте в Петербурге