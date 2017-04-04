ВС Азербайджана произвели более 900 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 3 на 4 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе и из снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня 60 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР продолжали осуществлять надежную оборону боевых позиций, при необходимости прибегая также к ответным действиям.

В ночь со 2 на 3 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня 16 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 150 выстрелов.