Утро после теракта в метро Петербурга: Что известно на данный момент

PanARMENIAN.Net - Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Отмечается, что «возможным исполнителем теракта по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил, что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии.

По его словам, в настоящее время киргизские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.

Источник в силовых структурах Киргизии заявил, что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи».

Вечером 3 апреля президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга и обсудить вопросы борьбы с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт». По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Президент Дональд Трамп поговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы осудить сегодняшнюю атаку в Санкт-Петербурге. Президент Трамп выразил глубокие соболезнования жертвам и их близким, и российскому народу», — говорится в сообщении.

«Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечение виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден», — отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.

К утру 4 апреля главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало на своем сайте списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города.

По данным на 07:00 (по ереванскому времени) 4 апреля в списке указан 51 человек, госпитализированных в шесть медицинских учреждений.

В списке нет армянских фамилий, однако следует отметить, что имена четырех госпитализированных женщин не известны.

Ранее Генконсульство Армении сообщило, что армян среди госпитализированных в Мариинскую городскую больницу, а также в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, при теракте в Петербурге нет.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в метро. Об этом вечером 3 апреля объявил губернатор города Георгий Полтавченко.

Метрополитен Петербурга утром 4 апреля в полном объеме возобновил работу, сообщил городской комитет по транспорту.

Движение автобусов-дублеров между станциями «синей» линии, на которой произошел взрыв, будет продолжаться до 10:00. На маршруте от «Петроградской» до «Московской», добавили в комитете по транспорту, работают 60 автобусов.

Также стало известно, что Владимир Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет действующую ст. 213 УК РФ («Хулиганство») отдельным пунктом, вводящим ответственность за хулиганство на разных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования.

Помимо этого УК РФ дополняется еще одной статьей, устанавливающей ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств» (в частности, подразумевается зацепинг и ослепление пилотов лазерными указками). Законопроект был принят Госдумой 17 марта.