Дамаск считает планы Турции по новой операции в Сирии «оккупацией и вопиющей агрессией»

PanARMENIAN.Net - Дамаск считает планы Анкары начать новую операцию в Сирии, как и нахождение турецких войск на территории Сирии, вопиющей агрессией против суверенитета страны. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 3 апреля, что Анкара готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция «Щит Евфрата».

«Независимо от того, была закончена или не была закончена первая операция, или если он (президент Турции — ред.) хочет начать вторую операцию, мы с самого начала считали, что нахождение турецкой армии на нашей территории — это оккупация. Это вопиющая агрессия против суверенитета нашей страны», — заявил Хаддад, передает РИА Новости.

«И наша позиция не изменится по отношению к нахождению турецкой армии на нашей территории, даже если начнется вторая операция», — подчеркнул посол.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 29 марта о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.