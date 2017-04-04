Миссия ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 5 апреля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района, близ Караханбейли.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также представитель Группы планирования Высокого Уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели (Ирландия).

Власти Арцаха выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

7 февраля, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района НКР, севернее Горадиза. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.