Взрыв на юго-востоке Турции: Погибли военные
4 апреля 2017 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате взрыва на дороге, проходящей рядом с горным массивом Габар в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, погиб один и получили ранения пятеро военнослужащих турецких ВС.
Самодельное взрывное устройство было подорвано в ходе операции силовиков, пишет Haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, за этим инцидентом стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).
Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 7 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.
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