В Сан-Франциско вывесят баннер с напоминанием о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - В американском Сан-Франциско возле знаменитого городского моста вывешен баннер с надписью «Геноцид армян 1915».

Баннер был размещен усилиями местной армянской общины, насчитывающей 30 тысяч человек.

«Баннер, вывешенный над туннелем на восточной стороне моста, ведущего на Остров Сокровищ (Treasure Island) гласит "Геноцид армян 1915" и отсылает на сайт GenocideEducation.org. Этот знак призван привлечь внимание к вопросу о примерно 1,5 миллионах армян, убитых Османской Империей более века назад», — говорится в материале телеканала NBC BayArea, передает Sputnik-Армения.

Заказом и оплатой услуги с баннером занимались представители многотысячной армянской общины Сан-Франциско. Объясняя мотивы общины, ее лидер Алекс Бастьян сказал следующее: «Я бы хотел, чтобы люди подумали, как они могут предотвратить геноцид, как они могут признать его и как могут стать более информированными в этом вопросе».

Добавим, что баннер вывешивается с 2014 года.