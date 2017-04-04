В Европе нашли первую пещерную рыбу
4 апреля 2017 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые обнаружили первую в Европе рыбу, обитающую в пещере. Животное относится к роду усатых гольцов (Barbatula) и живет в подземных карстовых водах на юге Германии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Рыба обитает в пещере в труднодоступном для человека и животных водоеме. Возраст скалистого образования, где обитает представитель рода усатых гольцов, оценивается в 20 тысяч лет, пишет Lenta.ru.
Пещера стала подходящим местом обитания для рыбы, как полагают ученые, после отступления ледников во время эпохи плейстоцена. По мнению авторов, эволюция животного продолжается до сих пор, от других рыб ее отличают маленькие глаза, удлиненные усы и крупные ноздри.
Начиная с 2015 года ученые поймали пять представителей нового вида рыбы. Проведенные исследования показали, что животное является неизвестным ранее видом усатых гольцов, уникальным для Европы.
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