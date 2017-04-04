Белоруссия и РФ договорились о цене на российский газ

PanARMENIAN.Net - Президенты РФ и Белоруссии нашли схему, по которой будут сближены позиции двух стран по ценам на углеводороды. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, лидеры двух государств «нашли возможность взаимных уступок», пишет «Интерфакс».

Российский президент подчеркнул, что между РФ и Белоруссией на сегодняшний день не осталось спорных вопросов.

Как пояснил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, после парафирования соответствующих изменений межправсоглашения Белоруссия вернет долг «Газпрому» - около $726 млн, - а российская корпорация в свою очередь предоставит скидку на 2018 год.

«Могу еще раз подтвердить, что договорились о том, что на определенных условиях будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти, что после их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму «Газпрому», - сказал он, отказавшись озвучить скидку «Газпрома».

По словам Дворковича, было решено восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн, а «Газпром» предоставит скидки в виде понижающего коэффициента к формуле цены, начиная с 2018 года по конец 2019 года.

Кроме того, в ходе встречи президенты России и Белоруссии договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года.

«Подтвердили свое стремление создать необходимые основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии», - подчеркнул Путин.

В свою очередь Дворкович подчеркнул, что взаимоотношения в нефтегазовой сфере с Белоруссией после 2019 года - это предмет отдельных переговоров.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах и хотела платить $73 за 1 тыс куб. м российского газа вместо $132. В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн т до 18 млн т.