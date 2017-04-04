Freedom House: Армения приближается к порогу консолидированного авторитарного режима
4 апреля 2017 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения близка к порогу, отделяющему демократический режим от консолидированного авторитарного. Об этом говорися в докладе Nations in Transit (Страны переходного периода), подготовленном международной правозащитной организацией Freedom House.
Тем не менее, говорится в докладе, Армения сохраняет небходимую меру политического плюрализма, предотвращающую полное господство одного человека или группы.
Доклад Nations in Transit охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы, а также на Балканах.
В докладе Армения - единственная страна, представленная в качестве полу-консолидированного авторитарного режима, в то время, как Белоруссия, Россия и Азербайджан характеризуются как консолидированные авторитарные режимы.
Комментируя конституционный референдум 2015, по итогом которого Армения совершит переход к парламентской модели правления, в докладе говорится, что эти кардинальные перемены являются для президента РА Сержа Саргсяна способом сохранения своей власти (и активов).
Согласно докладу, помимо перехода к парламентской модели, еще одним важным изменением в конституции стала новая система для обеспечения «стабильного большинства» после выборов. Эта процедура дает дополнительные места в парламенте той партии, которая получает наибольшее количество голосов в ходе выборов, давая ей возможность формирования правительства.
Как отмечается в докладе, парламентская форма правления - просто механизм для обеспечения властью правящую Республиканскую партию Армении (РПА) в обозримом будущем.
В докладе Армения ухудшила показатели демократии, с 5.36 баллов достигнув 5.39 (демократичность страны оценивается по шкале 1-7 баллов, где 1 - наиболее демократичная, 7 - наименее).
В то время, как в соседней Грузии уровень демократии остался прежним - 4.61 баллов. Оценка демократии в Азербайджане снизилась с 6.86 до 6.93, России - с 6.50 до 6.57.
2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
В парламент прошли 4 политические силы: РПА,блок «Царукян», блок «ЕЛК» («Выход») и АФР «Дашнакцутюн».
Самое значимое
2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Серж Танкян впечатлен произошедшими в Арцахе переменами Ранее выступая на пресс-конференции, Серж Танкян сказал, что думает над организацией концерта в Арцахе.
Крупнейший розовый бриллиант ушел с молотка за $71 млн на Sotheby's По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa
В Грузии запустили авиатакси Новый самолет Beechcraft King Air C90GTx совершает полеты из международного аэропорта Тбилиси во все аэропорты Грузии и Кавказского региона, включая аэропорты Еревана, Баку, Трабзона, Стамбула и других городов
Петербургский депутат после теракта в метро предложил ограничить въезд граждан СНГ Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин после теракта счел нужным усложнить порядок въезда в Россию для граждан стран СНГ.