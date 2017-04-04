Число жертв взрыва в метро в Петербурге достигло 14 человек
4 апреля 2017 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв взрыва в петербургском метро выросло до 14. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», — сказала она, пишет РИА Новости.
По ее словам, в больницах Петербурга остаются 49 раненых. Список пострадавших опубликован на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Взрыв прогремел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Позже на станции «Площадь Восстания» нашли самодельную бомбу, но этот взрыв удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил дело по о теракте, также проверяются и другие версии.
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