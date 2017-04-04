Администрация Трампа прекращает финансирование фонда ООН в области народонаселения

PanARMENIAN.Net - США прекращают финансирование Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) - агентства всемирной организации, которое помогает более чем 150 странам мира в вопросах планирования семьи, а также охраны здоровья матери и ребенка. Об этом говорится в письме госдепартамента США, направленном вечером 3 апреля председателю комитета Сената США по внешней политике Бобу Коркеру.

Как следует из письма, госдепартамент прекращает финансирование ЮНФПА, поскольку это агентство «поддерживает или участвует в программах принудительных абортов и недобровольной стерилизации», пишет Deutsche Welle.

Это первый случай, когда администрация президента США Дональда Трампа сворачивает финансирование какой-либо из программ ООН.

Еще в январе Трамп подписал указ, согласно которому США прекращают финансировать организации, предлагающие аборты или предоставлящие информацию о них.

ЮНФПА в заявлении, выложенном на сайте агентства, выразил сожаление по поводу решения США, основанного на «ошибочном утверждении» о поддержке фондом принудительных абортов и недобровольной стерилизации в Китае. В заявлении ЮНФПА подчеркивается, что миссия агентства - «обеспечить, чтобы любая беременность была желанной, любое деторождение - безопасным и любой потенциал молодого человека - реализованным».

В документе также отмечается, что помощь, которую фонд получал от США на протяжении многих лет, «позволила спасти десятки тысяч матерей от предотвратимой смерти и увечий особенно теперь - в условиях быстро углубляющихся глобальных гуманитарных кризисов».

Агентства ООН финансируются государствами на добровольной основе. В 2015 году США стали четвертым по значению финансовым донором ЮНФПА, предоставив агентству 75 млн долларов.