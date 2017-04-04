Оппозиционный блок «ЕЛК» оценил исход парламентских выборов

PanARMENIAN.Net - Объявленные данные выборов в общей сложности сформировались в результате голосования граждан, пришедших к избирательным урнам, и блоку «ЕЛК» («Выход») удалось зарегистрировать каждый голос в свою пользу. Об этом говорится в заявлении блока, распространенном 4 апреля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.

«Как в ходе предвыборной агиткампании, так и в день голосования воля избирателей подверглась незаконному административному и финансовому давлению, относительно чего есть многочисленные сообщения.

Правоохранительные органы Армении в борьбе против подкупа проявили повсеместное бездействие, а для тех, кто раздавал подкуп, были созданы благоприятные условия безнаказанности», - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что в процесс раздачи и сбора подкупа были вовлечены десятки тысяч граждан, более того – в отношении этого явления сформирована атмосфера общественной толерантности, что является бомбой замедленного действия, заложенной под основы армянской государственности.

Представители блока «ЕЛК» обещают, что они будут вести последовательную и принципиальную борьбу против всех незаконных явлений.

Они также поблагодарили всех тех граждан, которые оказали им финансовую, организационную, политическую и моральную поддержку.

«Блок «ЕЛК» считает себя делегатом свыше 122049 граждан, которые проголосовали за нас, и будет говорить от их имени. Мы будем действовать во имя каждого гражданина Армении, армянского народа, свободы, безопасности и благосостояния Армении и Нагорно-Карабахской Республики», - отмечается в заявлении.

«ЕЛК» преодолел необходимый 7% барьер для прохождения в парламент Армении. В Национальном Собрании у блока, по предварительным данным, будет 9 мандатов.