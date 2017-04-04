Посольство США указало на взятки и давление на избирателей на парламентских выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - США выступили с заявлением в связи с выборами в парламент Армении 2 апреля.

«Посольство США поздравляет народ Армении в связи с парламентскими выборами 2 апреля, чему предшествовала конкурентная борьба партий и политических блоков в атмосфере, в которой СМИ были доступны для позиций любого рода.

В день голосования в общей сложности было спокойно на всей территории Армении, и избиратели могли свободно реализовать свое право голоса.

Посольство США согласно с предварительной оценкой наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, где отмечается, что выборы были организованы хорошо и в общей сложности было обеспечено уважение к основополагающим свободам, в то же время фиксируя, что «на выборы оставили след заслуживающие доверия сообщения о предвыборных взятках», и давление на избирателей.

Правительство Армении, партии и гражданское общество призываем работать вместе, чтобы рассеять эту обеспокоенность существующими или новыми правовыми механизмами», - отмечается в заявлении.

Говорится, что в течение 25 лет США последовательно содействовали Армении на пути развития демократических процессов и институтов.

«На этих выборах мы гордимся сотрудничеством с правительством Армении, оппозиционными партиями, гражданским обществом, а также с ЕС, Германией, Великобританией и ПРООН по вопросу внедрения новой технической системой по идентификации избирателей. Посредством нового оборудования 2 апреля на избирательных участках стало возможным обеспечить избирательные процедуры без серьезных инцидентов и в соответствии с избирательным законодательством Армении.

США продолжат рассмотрение и изучение докладов международных и местных наблюдателей, а также решение в судебном порядке связанных с выборами жалоб в поствыборный период.

Сейчас, когда результаты выборов известны, мы поощряем все стороны – правительство, оппозицию, гражданское общество, продолжить свою вовлеченность в мирные дебаты и обсуждения», - говорится в документе.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.