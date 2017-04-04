Премьер Армении: Мы осознаем данную нам народом ответственность для претворения в жизнь перемен

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении, первый заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян выступил с заявлением в связи с прошедшими 2 апреля парламентскими выборами.

«Для всех секторов общества неоспоримым является то, что эти выборы были проведены на более высоком уровне, чем все предыдущие», – отметил Карапетян.

Он поблагодарил всех участвующих в голосовании граждан за проявление «активной и ответственной гражданской позиции».

«Доверие избирателей, которое получила наша команда, обязывает. Мы четко осознаем ответственность, которую берем, и настроены решительно в вопросе претворения в жизнь данного нам народом мандата для перемен», – указал Карапетян.

«Впереди нас ждет усердная и последовательная работа. Несомненно, предстоит большая работа, однако мы не боимся трудного пути. Мои слова могут показаться громогласными, но я говорю то, что у меня на сердце. Обещаю не жалеть усилий и энергии, чтобы мы построили новую Армению, чтобы гражданин Армении чувствовал себя лучше, чем в прошлом», – подчеркнул премьер.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.