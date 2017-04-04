ООН: Более 300 тысяч мирных жителей покинули свои дома с начала операции в Мосуле

PanARMENIAN.Net - Около 302 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в иракском городе Мосуле с начала операции по освобождению города от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили 3 апреля в ООН, пишет «Интерфакс».

По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в западном Мосуле из-за боевых действий в рамках операции по освобождению города. Кроме того, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в Мосуле химического оружия.

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки «Исламского государство» продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля 2017 года премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.