ООН: Более 300 тысяч мирных жителей покинули свои дома с начала операции в Мосуле
4 апреля 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 302 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в иракском городе Мосуле с начала операции по освобождению города от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили 3 апреля в ООН, пишет «Интерфакс».
По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в западном Мосуле из-за боевых действий в рамках операции по освобождению города. Кроме того, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в Мосуле химического оружия.
Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки «Исламского государство» продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля 2017 года премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.
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