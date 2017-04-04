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Новый iPhone будет иметь корпус из «жидкого металла»

Новый iPhone будет иметь корпус из «жидкого металла»
4 апреля 2017 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Бюро патентов и торговых марок США опубликовало документ, в котором раскрываются планы Apple по использованию «жидкого металла» (Liquidmetal) при создании iPhone.

«Жидкий металл» является особым сплавом циркония, титана, никеля, меди и других материалов и по своей структуре больше напоминает стекло. При этом он довольно прочный, устойчив к коррозии и обладает высокой износостойкостью. Также сплав может «регенерировать» и скрывать мелкие царапины.

Этот материал нередко появлялся в патентных заявках Apple. Однако вышеуказанный документ явно указывает на то, что металл будет использоваться при создании корпуса нового iPhone, так как на одном из изображений показан смартфон с подписью «Будущий iPhone с крышкой из «жидкого металла», передает Lenta.ru.

В октябре 2016 года сообщалось, что iPhone 8 получит стеклянный корпус. Производителями панелей стали компании Biel Crystal Manufactory и Lens Technology. По словам инсайдеров, смартфон выйдет с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем.

Liquidmetal был разработан научной группой Калифорнийского технологического института, которая затем организовала компанию Liquidmetal Technologies для коммерческого распространения технологии. Компания предоставила Apple бессрочную эксклюзивную лицензию на использование технологии.

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Լenta.ru: Новый iPhone получит корпус из «жидкого металла»
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