Петербургский депутат после теракта в метро предложил ограничить въезд граждан СНГ

PanARMENIAN.Net - Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин после теракта счел нужным усложнить порядок въезда в Россию для граждан стран СНГ.

«Мы не знаем, кто стоит за этим конфликтом, но мы должны себя обезопасить. Выходцы из этих стран могут приехать для преступного умысла», — сказал парламентарий 4 апреля, передает Lenta.ru.

Он отметил, что сейчас жители стран СНГ, в том числе Средней Азии, могут беспрепятственно купить трудовой патент на границе.

Анохин считает, что пограничники должны брать отпечатки пальцев у въезжающих в страну иностранцев. Кроме того, работодатели должны поручиться за прибывающего в Россию мигранта, для этого должна быть создана специальная система, добавил депутат.

По его словам, соответствующие предложения он направит в федеральное правительство и МВД в ближайшие дни. Ранее во вторник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Он подчеркнул, что мер наказания, предусмотренных действующих законодательством, недостаточно.

В свершении терактаподозревается уроженец Киргизиигражданин России Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

3 апреля, произошел взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту» петербургского метро. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Приезжающие на работу в Россию должны оформить либо миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Также им необходимо сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам истории и права.