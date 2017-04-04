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В Грузии запустили авиатакси

В Грузии запустили авиатакси
4 апреля 2017 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Adjara Group Hospitality запустила в Грузии собственное авиатакси Aviator для внутренних и международных перевозок.

Новый самолет Beechcraft King Air C90GTx совершает полеты из международного аэропорта Тбилиси во все аэропорты Грузии и Кавказского региона, включая аэропорты Еревана, Баку, Трабзона, Стамбула и других городов, пишет Euromag.

В дальнейшем компания планирует расширение парка самолетов.

Самолет рассчитан на пятерых пассажиров и оснащен современным оборудованием. Во время полета будут обеспечены безопасность пассажиров и комфорт, отвечающий всем требованиям бизнес-класса.

В настоящее время компания владеет и управляет четырьмя гостиницами в Грузии: бизнес-отелем в центре Тбилиси – Holiday Inn Tbilisi, городским дизайн-отелем – Rooms Hotel Tbilisi, дизайн-отелем в горах – Rooms Hotel Kazbegi и хостелом в Тбилиси – Fabrika Hostel & Suites.

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Euromag: АВИАТАКСИ ЗАПУСТИЛИ В ГРУЗИИ
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