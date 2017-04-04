В Ереване проходит форум Международного консалтингового альянса: Участвуют более 50 консультантов

PanARMENIAN.Net - В Ереване 4 апреля по приглашению Службы управленческого консалтинга «Америа» впервые стартовал ежегодный четвертый форум Международного консалтингового альянса (International Consulting Alliance - ICA).

Международный консалтинговый альянс, созданный в 2012 году по инициативе ведущей мировой консалтинговой компанией IBF, объединяет около 60 консалтинговых организаций из различных стран мира.

Служба управленческого консалтинга «Америа» является членом совета ICA с 2013 года.

В форуме принимают участие более 50 консультантов из 30 стран мира, в том числе Великобритании, Франции, Бельгии, Финляндии, Испании, России, Уганды, Зимбабве, Кыргызстана, Китая, Македонии и ряда других стран. Предыдущие форумы проводились Македонии, Барселоне и Стамбуле.

В ходе трехдневного форума представители ICA обменяются опытом для налаживания новых партнерских контактов в различных странах мира.

Участников форума поприветствовал вице-премьер Армении, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян.

«Армения рада принять форум Международного консалтингового альянса, специализирующегося на направлениях развития и оказании международного содействия и консалтинга для институтов развития страны»,- сказал он.

Габриелян добавил: «Для нас очень важно, чтобы в Армении были консалтинговые компании, которые бы помогали правильно формировать структуры и институты, обеспечить развитие страны».

По словам вице-премьера, структура ICA, в частности, сотрудничество с локальными партнерами, предоставляет возможность участвовать в местных тендерах посредством различных консорциумов, обеспечивая международный опыт участия и местные знания для локализации данного опыта

Учредитель ICA, исполнительный директор компании IBF Фредерик Андре отметил, что целью форума является налаживание более тесного сотрудничества между международными и местными, локальными компаниями.

«Наша цель заключается в сотрудничестве на международном уровне», - сказал Андре.

«Мы надеемся, что это позволит усилить и повысить продуктивность их работы для участия и победы в тендерах, которые проводят международные финансовые структуры, такие как Всемирный банк, ЕС и другие», - сказал Андре.

Директор Службы управленческого консалтинга «Америа» Тигран Джрбашян, в свою очередь, отметил, что ICA - растущая международная организация, к которой уже присоединились многие компании.

«Основная идея заключается в том, чтобы не изобретать велосипед, а использовать опыт соответствующих структур из разных стран, стараясь стать более конкурентоспособными и находить лучшие решения различных проблем в стран», - сказал Джрбашян.

Он также отметил, что на сегодняшний день «Америя» одна из немногих в стране имеет аккредитацию практически всех международных финансовых институтов.

«Америа» в сотрудничестве с рядом компаний ICA реализовала в Армении ряд важнейших программ в энергетической отрасли и сфере лесного хозяйства.

«В энергетической отрасли сегодня реализовываем 2 большие программы совместно с итальянской и немецкой компаниями. Одна из программ связана с предоставлением консультаций в сфере высоковольтных сетей, вторая - консультация по внедрению оборудования», - в ответ на вопрос PanARMENIAN.Net сообщил Джрбашян.

ЗАО «Америя», входящее в группу компаний «Америа», активно работает в сферах корпоративной реструктуризации, слияний и поглощений, юридического консалтинга, прямых и портфельных инвестиций, бизнес-планирования, стратегического и налогового планирования, финансового консалтинга, государственного управления.