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Крупнейший розовый бриллиант ушел с молотка за $71 млн на Sotheby's

Крупнейший розовый бриллиант ушел с молотка за $71 млн на Sotheby's
4 апреля 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - На торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге продали редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). С молотка он ушел за $71.2 миллиона, что на 10 миллионов превышает заявленную стоимость.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся только два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Весной 2016 года на торгах в Женеве был продан розовый бриллиант грушевидной формы весом 15,38 карата (чуть больше трех граммов). С молотка драгоценный камень под названием «Уникальный розовый» (Unique Pink) ушел за 31,6 миллиона долларов.

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Lenta.ru: Крупнейший розовый бриллиант продали за 71 миллион долларов
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