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Серж Танкян впечатлен произошедшими в Арцахе переменами

Серж Танкян впечатлен произошедшими в Арцахе переменами
4 апреля 2017 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный музыкант, солист и основатель группы «System of a Down» Серж Танкян впечатлен произошедшими в Арцахе переменами.

«Нахожусь в Арцахе, действительно впечатлен. Какие удивительные перемены здесь произошли. Вот ребенок, который исполняет песню SOAD «Lonely Day». Он – настоящая рок-звезда», – написал Серж Танкян в своем Instagram.

Ранее выступая на пресс-конференции, Серж Танкян сказал, что думает над организацией концерта в Арцахе.

«Это моя первая творческая связь с Арцахом, и мы проработали вместе, что меня очень воодушевило. Думаю, подобные работы возможны и в будущем. Мы прибыли сюда, чтобы наладить связи», – сказал Серж Танкян, добавив, что думает над организацией концерта в Арцахе.

Танкян находится в Арцахе вместе с канадской актрисой Арсине Ханджян, кинорежиссером Атомом Егояном, кинорежиссером и сценаристом Эриком Назаряном.

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Завпись в Instagram Сержа Танкяна
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