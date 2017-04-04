Серж Танкян впечатлен произошедшими в Арцахе переменами
4 апреля 2017 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный музыкант, солист и основатель группы «System of a Down» Серж Танкян впечатлен произошедшими в Арцахе переменами.
«Нахожусь в Арцахе, действительно впечатлен. Какие удивительные перемены здесь произошли. Вот ребенок, который исполняет песню SOAD «Lonely Day». Он – настоящая рок-звезда», – написал Серж Танкян в своем Instagram.
Ранее выступая на пресс-конференции, Серж Танкян сказал, что думает над организацией концерта в Арцахе.
«Это моя первая творческая связь с Арцахом, и мы проработали вместе, что меня очень воодушевило. Думаю, подобные работы возможны и в будущем. Мы прибыли сюда, чтобы наладить связи», – сказал Серж Танкян, добавив, что думает над организацией концерта в Арцахе.
Танкян находится в Арцахе вместе с канадской актрисой Арсине Ханджян, кинорежиссером Атомом Егояном, кинорежиссером и сценаристом Эриком Назаряном.
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«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
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