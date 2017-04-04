Парламент Венгрии принял направленный против университета Сороса закон
4 апреля 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Венгерский парламент принял закон об университетах, который фактически направлен против одного вуза, Центральноевропейского университета. Закон может вынудить университет, основанный финансистом Джорджем Соросом, покинуть страну, несмотря на протесты и осуждение за границей.
Премьер-министр Виктор Орбан, убежденный критик либеральных общественных организаций, финансируемых Соросом, заявил 31 марта, что Центральноевропейский университет нарушил правила в присуждении дипломов.
Закон, который, по утверждению правительства, направлен на устранение административных недостатков иностранных университетов, должен также пресечь деятельность независимых институтов, в результате чего союзники Орбана усилят свое влияние на судебную систему, СМИ и центральный банк, передает Радио «Свобода».
Согласно закону, иностранные университеты должны иметь кампус как в Будапеште, так и в стране, где он основан. ЦЕУ, который действует только в Будапеште, является международным университетом, в котором нет отделений где бы то ни было еще. В законе говорится, что иностранные университеты могут присуждать степени в Венгрии только в том случае, если правительства Венгрии и, в случае ЦЕУ, Соединенные Штаты, подпишут соглашение по этому вопросу в течение шести месяцев после вступления закона в силу.
Законодатели приняли законодательство с 123 голосами за и 38 против, а 38 депутатов не голосовали. Голосование на короткое время было прервано сигналом сирены, включенной независимым законодателем в знак протеста.
Обращаясь к парламенту перед голосованием, министр Золтан Балог заявил, что поддерживаемые Соросом институты пытаются подорвать правительство Венгрии, «предотвращая демократические правила».
«Организации Джорджа Сороса, действующие в Венгрии и во всем мире, являются именно такими псевдогражданскими агентами, и мы намерены добиваться искоренения такой деятельности всеми доступными юридическими средствами», – сказал Золтан Балог.
ЦЕУ был основан в Будапеште в 1991 году после краха коммунизма. В нем учатся 1400 студентов. Представители университета заявили, что учебное заведение действует на законных основаниях и получило аккредитацию для присуждения венгерских и американских степеней.
2 апреля в Будапеште собрались тысячи студентов, профессоров и активистов, требующих от правительства отозвать законопроект. Еще одна акция протеста запланирована на 4 апреля.
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