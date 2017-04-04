На выборах в Совет старейшин Еревана имеют право проголосовать 842 000 жителей столицы
4 апреля 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Число избирателей в городе Ереван составляет 841973. Об этом сообщается в письме начальника Паспортно-визового управления полиции РА Мнацакана Бичахчяна председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тиграну Мукучяну.
Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая. Партии или блоки партий могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля.
Регистрация продлится с 9 по 14 апреля.
На данный момент, согласно сайту ЦИК РА, ни одна из политических сил заявлений не представила.
Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.
Прошлые выборы в Совет старейшин Еревана состоялись в 2013 году. Члены Совета были избраны из партийного списка «Процветающей Армении», блока «Привет, Ереван» и Республиканской партии Армении.
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