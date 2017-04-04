На выборах в Совет старейшин Еревана имеют право проголосовать 842 000 жителей столицы

PanARMENIAN.Net - Число избирателей в городе Ереван составляет 841973. Об этом сообщается в письме начальника Паспортно-визового управления полиции РА Мнацакана Бичахчяна председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тиграну Мукучяну.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 14 мая. Партии или блоки партий могут представить в ЦИК РА документы для регистрации с 30 марта по 9 апреля.

Регистрация продлится с 9 по 14 апреля.

На данный момент, согласно сайту ЦИК РА, ни одна из политических сил заявлений не представила.

Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.

Прошлые выборы в Совет старейшин Еревана состоялись в 2013 году. Члены Совета были избраны из партийного списка «Процветающей Армении», блока «Привет, Ереван» и Республиканской партии Армении.